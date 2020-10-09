Онищенко объяснил, почему в России продолжится рост случаев COVID-19

Рост числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекции в России будет продолжаться, так как не выполняются санитарные нормы, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН.

Он счел подобное развитие событий прогнозируемым и заявил, что «катастрофы здесь нет».

При этом врач подчеркнул, что среди новых заболевших «больше половины» не испытывают симптомы заражения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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