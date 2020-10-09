Минздрав опроверг информацию о побочных эффектах фавипиравира

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что серьезных побочных эффектов при использовании препаратов на базе фавипиравира в России не было зарегистрировано, передает ТАСС.

По его словам, эти лекарства по итогам трех фаз клинических испытаний доказали свои безопасность и эффективность.

На данный момент они успешно применяются для лечения COVID-19.

Кузнецов также отметил, что препараты на основе фавипиравира включены в систему обязательной маркировки, которая дает возможность отслеживать движение каждой упаковки.

Ранее газета «Известия» сообщила, что фармакологи выявили у препарата от коронавируса на основе фавипиравира новые побочные эффекты, в частности синдром ночного хождения и быстрого бега, а также повышенный риск падений.