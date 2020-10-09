В России выявили 12 126 случаев коронавируса, что стало антирекордом с начала пандемии, пишет оперштаб.

Больше всего заражений в Москве (3701), Санкт-Петербурге (469) и Подмосковье (411). Всего вирус подтвердился у 1 272 238 человек, из 1 009 421 уже выздоровел, 22 257 скончались.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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