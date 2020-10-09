Психологи рассказали о «секретном» приеме для дружбы с кошкой

Ученые из Университета Сассекса установили, что быстро и легко установить контакт с кошками можно при помощи характерного кошачьего прищура, сообщается в журнале Nature.

По мнению психологов, прищуренный взгляд кошки является аналогом человеческой улыбке, так питомцы выражают удовольствие и демонстрируют свое расположение.

Специалисты выяснили, что кошки прищуриваются и медленно мигают, когда отвечают на аналогичные действия своих хозяев. Кроме того, после таких действий человека животные охотнее подходят к его руке.

Отмечается, что теперь владельцы кошек могут более точно оценивать внутреннее состояние своих питомцев.

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