Власти Москвы призвали соблюдать предписания Роспотребнадзора на фоне COVID-19

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков оценил перспективу введения жестких мер в столице на фоне продолжающейся пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в эфире «России 24».

Он отметил, что такие решения не потребуются, если москвичи будут соблюдать предписания Роспотребнадзора по защите от распространения заболевания.

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — добавил Данчиков.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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