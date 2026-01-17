Размер шрифта
Медведчук рассказал, что будет делать Зеленский, чтобы не лишиться власти

Медведчук: Зеленский намерен «петлять», чтобы не проводить выборы
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский думает, как «пропетлять», чтобы не проводить выборы в стране и не терять власть. Таким мнением с ТАСС поделился глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа --т За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский, если и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. И такие возможности на масштабную фальсификацию у него есть», — сказал он.

Медведчук отметил, что украинский лидер даже не скрывает, что пойдет на выборы только под давлением. По его мнению, Зеленский уже продал Украину Соединенным Штатам.

«Наркофюрер это знает и не торопится, думает, как пропетлять. А вот для проведения легитимных выборов, отражающих волю украинских граждан, возможностей нет», — сказал Медведчук.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал понять, что признает легитимность результатов выборов на Украине только в том случае, если будут учтены голоса украинских граждан, которые находятся на территории Российской Федерации, а Зеленский уже отказался это делать.

Медведчук указал, что для проведения выборов и признания их результатов легитимными нужно также привести украинское законодательство в соответствие с конституцией, отказаться от антироссийских законов и указов, вернуть украинцам их законные права.

«Это преступное законодательство поставило вне закона весь электорат, требующий нормализации отношений с Россией. Необходимо отменить запрет на деятельность 18 оппозиционных партий. Без этого результаты выборов будут нелегитимными», — подытожил он.

Также Медведчук заявил, что в 2026 году мир на Украине не наступит, так как возврат к порядкам довоенного времени невозможен.

Ранее Медведчук заявил о приближении третьей мировой войны из-за декларации по Украине.

