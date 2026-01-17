Размер шрифта
Зеленский ввел санкции против двух спортивных комитетов из России

Зеленский ввел санкции на 10 лет против Федерации компьютерного спорта РФ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта РФ. Указ размещен на сайте украинского лидера.

В публикации говорится, что рестрикции включают 17 видов ограничений, включая блокировку активов, прекращение спортивных контактов, аннулирование официальных визитов и переговоров. Меры предусматривают, что ПКР и федерация лишаются государственных наград Украины на неопределенный срок.

Санкции на 10 лет также ввели против трех физических лиц, среди которых президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, президент ПКР Павел Рожков, а также боксер Яков Букин. В их отношении ввели 18 ограничительных мер, включая блокировку активов, ограничение финансовых и торговых операций. Помимо этого, мужчинам запретили въезжать на территорию страны и лишили государственных наград.

9 января появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом. На их взгляд, FIDE действовала с грубым нарушением собственного устава и механизма прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. Кроме того, FIDE не прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

Ранее сообщалось, что Украина введет санкции против граждан Китая.

