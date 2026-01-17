Размер шрифта
Во Франции у похитителей кабелей изъяли активы на миллионы евро

Figaro: полиция Франции изъяла у воров кабелей активы на €4,5 млн
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции у преступной группы, специализировавшейся на кражах медного кабеля, конфисковали имущество на общую сумму €4,5 млн. Об этом сообщила газета Figaro.

Жандармерия Франции провела задержания в июне 2025 года, арестовав 17 человек по подозрению в краже не менее 189 тонн медных кабелей с 72 строительных площадок. Следствие установило, что похищенные кабели были предназначены для проектов модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в различных департаментах Парижского региона.

«Трем людям были предъявлены обвинения, и были изъяты преступные активы на сумму в €4,5 млн, среди которых — усадьба в (департаменте. — прим. ред.) Уаза», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что с начала 2024 года злоумышленники похитили 189 тонн кабеля, общая рыночная стоимость которого оценивается примерно в €900 тыс. Помимо усадьбы, среди конфискованного имущества оказались дорогостоящие автомобили, ювелирные изделия, часы и значительные суммы наличных денег.

Ранее во Франции воры украли мясо улиток на $132 тысячи.

