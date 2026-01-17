Размер шрифта
На Украине расскаказали о шансе, который стране нельзя упустить в 2026 году

Глава Николаевской области Украины Ким ждет остановки боевых действий в 2026-м
Глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что ожидает остановки военных действий и проведения выборов в республике в этом году. Его слова приводит газета «Страна.ua».

Чиновник рассказал, что также рассчитывает на «реализацию плана Маршалла (американская программа оказания экономической помощи Европе после Второй мировой войны. — «Газета.Ru») по Украине».

«У нас будет один шанс, когда в Украину приедут инвесторы, и его нельзя упустить», — отметил глава области.

На этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на республику для урегулирования конфликта — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Буданов анонсировал «важный разговор» с США по мирному соглашению.

