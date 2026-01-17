Чемпион мира сделал выбор между Загитовой и Медведевой

Легкоатлет Сергей Шубенков, который специализируется в беге на 60 и 110 метров с барьерами заявил, что фигуристка Евгения Медведева круче Алины Загитовой, передает «Спорт-Экспресс».

«Кто круче? Медведева. Если серьезно, помню те судьбоносные Олимпийские игры, когда Медведева серебро взяла, а Загитова — золото. Хотя Евгения была более популярным персонажем. Если честно, я тогда тоже за нее болел», — сказал Шубенков.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

11 ноября Медведева рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года.

Ранее Медведева заявила об идеальной дате для свадьбы.