Эстонская фигуристка повторила достижение Медведевой

Эстонская фигуристка Петрыкина выиграла ЧЕ, повторив достижение Медведевой
Andrew Boyers/Reuters

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию второй раз подряд.

Петрыкина стала первой фигуристкой со времен Евгении Медведевой, которой удалось выиграть чемпионат Европы два раза подряд. Медведева побеждала на чемпионате Европы в 2016 году в Братиславе (Словакия) и в 2017 году в Остраве (Чехия).

Чемпионат мира 2026 года проходит в бринанском Шеффилде. В 2025 году Петрыкина стала чемпионкой Европы в эстонском Таллине.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее бывшая российская фигуристка заявила, что намерена взять золото на Олимпиаде-2026.

