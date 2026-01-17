Трамп заявил, что США долгие годы субсидировали Данию

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет субсидировали Данию и все страны Европейского союза, не взимая пошлин с них.

«Мы на протяжении многих лет субсидировали Данию, все страны ЕС и другие государства, не взимая с них пошлины или какие-либо иные формы компенсации», — написал он.

Глава Белого дома также сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Швеции, Норвегии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии может увеличиться до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Вашингтоном.

17 января министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным желание своего американского коллеги присоединить Гренландию к США.

Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.