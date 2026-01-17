Президент Хорватии высказался о правах народа Гренландии

Интересы США в сфере безопасности в Арктике не могут быть выше прав народа Гренландии и законов Дании, заявил глава Хорватии Зоран Миланович. Его слова передает администрация президента.

«Учитывая нынешние политические и даже военные притязания в отношении Гренландии, автономной части Королевства Дания, я подчеркиваю, что только гренландский народ может решать судьбу Гренландии в соответствии с правом на самоопределение, гарантированным законами Королевства Дания», — сообщил Миланович.

При этом хорватский лидер подчеркнул, что соображения безопасности США не могут ставиться выше прав жителей Гренландии. Он также уточнил, что все вопросы безопасности в Арктическом регионе «могут и должны быть решены путем диалога и сотрудничества» между Данией и Гренландией с Соединенными Штатами в рамках НАТО. По его мнению, эти вопросы не связаны с международно-правовым положением Гренландии. Миланович привел пример размещения американских войск на острове в годы холодной войны по договоренности с датскими властями.

«Только такая модель, то есть соглашение между Данией и США, учитывающее волю народа Гренландии, является приемлемым решением данной ситуации», — подчеркнул хорватский лидер.

До этого посол РФ в Норвегии Николай Корчунов выразил мнение, что призыв Милановича к США переключить свое внимание с Гренландии на Шпицберген является провокацией. Российский дипломат также заявил, что государства НАТО проявляют пренебрежение по отношению друг к другу.

Ранее в США заявили о неспособности Дании позаботиться о Гренландии.