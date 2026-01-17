Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на протесты

Европейский союз и южноамериканский блок Меркосур официально заключили соглашение о свободной торговле. Подписание документа состоялось, несмотря на продолжающуюся волну протестных акций в европейских странах, пишет РИА Новости.

Этот договор создает зону свободной торговли, охватывающую 718 миллионов человек и экономику с ВВП в $22,4 трлн.

Очевидные выгоды соглашения, такие как устранение пошлин и тарифные льготы, не смогли остановить растущее недовольство среди европейских производителей. Фермеры, опасаясь усиления конкуренции, проводят активные протесты. Так, на 20 января запланирована масштабная акция у здания Европарламента, где около тысячи фермеров потребуют от властей принятия мер для поддержки и развития аграрного сектора.

15 января протесты французских и испанских фермеров нарушили дорожное сообщение между двумя странами. Всего в акции приняли участие 200 аграриев. Они вышли на дороги, задействовав 108 тракторов — 57 со стороны Испании и 51 со стороны Франции.

Ранее во Франции заявили, что фон дер Ляйен заявлением о Меркосур «плюнула в лицо французам»