Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета России

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта России (ФКСР), передает RT.

Санкции введены сроком на десять лет. Они включают в себя блокировку активов, прекращение спортивных контактов, аннулирование официальных визитов и переговоров. Также санкции введены против главы ПКР Павла Рожкова, боксера Якова Букина и главы ФКСР Дмитрия Смита.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно, покажут ли в России Олимпийские игры — 2026.

