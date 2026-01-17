Трамп обвинил Европу в «опасной игре»

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил страны Европы в опасной игре из-за Гренландии.

»Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Британия, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестными целями», — написал он.

Он заявил, что эти страны создают «очень опасную ситуацию» сохранения безопасности на планете.

«Эти страны создали такой уровень риска, который неприемлем», — указал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп объявил о введении с 1 февраля пошлин в размере 10% в отношении этих европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. При этом с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут уже до 25%.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным желание своего американского коллеги присоединить Гренландию к США.

Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.