Жителей Украины предупредили о массовом отключении света по всей стране

Укрэнерго: свет на Украине 18 января будут отключать во всех регионах

Во всех регионах Украины в воскресенье, 18 января, будут действовать графики отключений электроснабжения. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

В публикации говорится, что ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан призвали узнавать время и объем применения отключений по адресу проживания на официальных страницах облэнерго.

Помимо этого, специалисты призвали расходовать электричество экономно.

До этого министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По его словам, каждая станция в стране подвергалась атакам.

Вместе с тем, по его словам, энергосистема Украины остается целостной, контроль над ней сохраняется. Однако для этого, отметил он, требуются серьезные ограничения потребления энергии.

В украинской столице продолжается блэкаут. По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Предыдущие три дня в украинской столице также вводились экстренные отключения света.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.