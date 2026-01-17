В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД

Начальник центра профподготовки министерства внутренних дел (МВД) в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по Коми в Telegram-канале.

Против мужчины возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий.

В ходе расследования было установлено, что начальник центра нарушил технику и правила безопасности. По словам сотрудников СК, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся материалы.

На данный момент мужчину задержали. В ведомстве решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Речь идет об инциденте, который произошел 15 января. В центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

В министерстве здравоохранения республики Коми рассказали, что состояние девяти пострадавших в результате инцидента в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

Ранее шестеро пострадавших при ЧП в Коми были переведены в Москву.