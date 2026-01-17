Эвакуацию объявили в ТРЦ Columbus на юге Москвы

В торгово-развлекательном центре Columbus на юге Москвы объявили эвакуацию. Об этом сообщает канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, причиной эвакуации в ТРЦ на Кировоградской улице стал сбой пожарной системы. Посетителей попросили эвакуироваться.

На место прибыли сотрудники МЧС, однако признаков возгорания или задымления они не обнаружили.

В настоящее время вход в ТРЦ вновь открыт, людей запускают внутрь.

Ранее в соцсетях появились кадры экстренной эвакуации из ТРЦ Columbus в московском районе Чертаново.

По данным источника телеканала «360», из ТЦ эвакуировались более 5 тысяч человек. Очевидцы жаловались на сильную давку в коридорах и у выходов из здания. Позднее канал сообщил, что причиной тревоги стали датчик пожарной сигнализации на первом этаже центра.

Новость дополняется.