Постпред США при НАТО охарактеризовал реакцию Европы на ситуацию вокруг Гренландии

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что страны Европы слишком остро реагируют на намерения Вашингтона установить контроль над Гренландией.
«Европа иногда склонна чрезмерно реагировать, когда поднимается какой-либо вопрос. Я думаю, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой», - сказал он.
Уитэкер отметил, что «в конечном счете это вопрос между США, Данией и Гренландией».
17 января министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии.
Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.
5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».
Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.