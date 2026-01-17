Размер шрифта
Постпред США при НАТО охарактеризовал реакцию Европы на ситуацию вокруг Гренландии

Постпред США при НАТО счел острой реакцию Европы на ситуацию вокруг Гренландии
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что страны Европы слишком остро реагируют на намерения Вашингтона установить контроль над Гренландией.

«Европа иногда склонна чрезмерно реагировать, когда поднимается какой-либо вопрос. Я думаю, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой», - сказал он.

Уитэкер отметил, что «в конечном счете это вопрос между США, Данией и Гренландией».

17 января министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».

Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.

