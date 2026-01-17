США пригрозили Ирану мощной атакой в случае атак на американские базы

Госдеп: Иран столкнется с очень, очень мощной силой, если нападет на объекты США

Государственный департамент США обратился к иранскому правительству и пригрозил жестким ответом в случае нападения Ирана на американские военные базы. Данное заявление американское внешнеполитическое ведомство опубликовало в соцсети Х.

«Если режим Исламской Республики нападет на американские объекты, Исламская Республика столкнется с очень, очень мощной силой. Мы говорили это раньше и повторим еще раз: не играйте в игры с президентом Трампом», — пригрозили в Госдепе.

Данное заявление последовало в ответ на появившуюся информацию о предполагаемых планах Ирана по нанесению ударов по американским военным базам.

До этого власти Израиля выразили мнение, что Соединенные Штаты потенциально могут нанести удар по территории Ирана в ближайшем будущем. По их сведениям, разрабатываемый США сценарий предполагает нанесение точечных ударов по объектам, контролируемым иранскими силами безопасности. Американские официальные лица, в свою очередь, подтверждают, что возможность военного вмешательства все еще рассматривается в качестве одного из вариантов действий.

Ранее сообщалось о планах Пентагона перебросить на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО.