Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

США пригрозили Ирану мощной атакой в случае атак на американские базы

Госдеп: Иран столкнется с очень, очень мощной силой, если нападет на объекты США
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Государственный департамент США обратился к иранскому правительству и пригрозил жестким ответом в случае нападения Ирана на американские военные базы. Данное заявление американское внешнеполитическое ведомство опубликовало в соцсети Х.

«Если режим Исламской Республики нападет на американские объекты, Исламская Республика столкнется с очень, очень мощной силой. Мы говорили это раньше и повторим еще раз: не играйте в игры с президентом Трампом», — пригрозили в Госдепе.

Данное заявление последовало в ответ на появившуюся информацию о предполагаемых планах Ирана по нанесению ударов по американским военным базам.

До этого власти Израиля выразили мнение, что Соединенные Штаты потенциально могут нанести удар по территории Ирана в ближайшем будущем. По их сведениям, разрабатываемый США сценарий предполагает нанесение точечных ударов по объектам, контролируемым иранскими силами безопасности. Американские официальные лица, в свою очередь, подтверждают, что возможность военного вмешательства все еще рассматривается в качестве одного из вариантов действий.

Ранее сообщалось о планах Пентагона перебросить на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645919_rnd_1",
    "video_id": "record::8d93df3e-b34c-4676-a9d7-31b4b8b9f5d1"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+