Индийскую авиакомпанию рекордно оштрафовали за отмену рейсов

Индийская авиакомпания IndiGo оштрафована на $2,45 млн за массовую отмену рейсов
Главное управление гражданской авиации Индии оштрафовало индийскую авиакомпанию IndiGo на рекордную сумму в $2,45 млн из-за массовых отмен рейсов в начале декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«После масштабных задержек и отмен рейсов компании IndiGo в период с 3 по 5 декабря 2025 года... по указанию министерства гражданской авиации был создан комитет из четырех человек для проведения всестороннего анализа и оценки обстоятельств, приведших к сбоям в работе компании IndiGo», - сообщается в заявлении управления.

Как отмечается, индийский комитет провел расследование и детально проанализировал процессы планирования, составления расписаний и используемое программное обеспечение в компании IndiGo. В результате было установлено, что основными причинами сбоев стали недостаточная подготовленность к регулированию, чрезмерная оптимизация операций, а также недостатки в программном обеспечении и в структуре управления, а также в операционном контроле со стороны авиакомпании.

В ответ на решение о применении санкций IndiGo заявила, что после сбоев проводится углубленный анализ надежности и устойчивости внутренних процессов компании.

До этого в Индии отменили более 300 внутренних и международных рейсов IndiGo. Как сообщалось, это было связано с нехваткой пилотов из-за новых правил работы экипажей, а также технических проблемам и высоким сезонным пассажиропотоком.

Ранее россияне три дня не могли улететь из Шри-Ланки.

