МВД опросило 230 человек, контактировавших с Навальным

Министерство внутренних дел России опросило более 230 человек, которые контактировали с блогером Алексеем Навальным в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается также, что в связи с распространением различных материалов в СМИ по данному делу сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия с целью установить все обстоятельства случившегося с россиянином.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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