В России не зафиксировано случаев одновременного заражения COVID-19 и гриппом
Катерина Медведева
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет зарегистрированных случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом.
«Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире «России 24».
По последним данным, в России выявили 1 260 112 случаев коронавируса, выздоровели 1 002 329 человек, умерли 22 056.
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