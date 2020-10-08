В России не зафиксировано случаев одновременного заражения COVID-19 и гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет зарегистрированных случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом.

«Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире «России 24».

По последним данным, в России выявили 1 260 112 случаев коронавируса, выздоровели 1 002 329 человек, умерли 22 056.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые выявили способность коронавируса становиться более заразным

— В Роспотребнадзоре посоветовали остерегаться переохлаждения в период пандемии

— Врач рассказала, как не пропустить признаки тяжелого развития коронавируса