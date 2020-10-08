Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 36 миллионов

Число выявленных случаев коронавируса во всем мире превысило 36 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который собирает статистические данные о COVID-19 во всем мире.

На текущий момент в мире коронавирус зафиксировали у 36 164 596 человек. Выздоровели 25 242 930 пациентов, скончались 1 055 815.

Больше всего заразившихся в США (7 550 204), Индии (6 835 655), Бразилии (5 000 694), России (1 242 258) и Колумбии (877 684).

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