Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 5 млн

Более 5 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Бразилии за все время пандемии, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, почти 4,4 млн человек выздоровели, более 148 тысяч заболевших скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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