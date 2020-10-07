Замминистра обороны осмотрел место пожара под Рязанью на пожарном танке
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков лично посетил место пожара на военных складах под Рязанью, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Булгаков въехал на пожарном танке на территорию склада боеприпасов и провел совместно со специалистами Минобороны визуальный осмотр места происшествия.
На данный момент, как сообщили в ведомстве, он проводит совещание с членами оперштаба, на котором ставит первоочередные задачи по ликвидации пожара.
Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.
Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд.
По последним данным, число госпитализированных после взрывов боеприпасов под Рязанью выросло до пяти.
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