Ученица рассказала свою версию инцидента на линейке в Великих Луках

Ученица школы № 7 в Великих Луках рассказала телеканалу «360» о произошедшем на линейке, когда 13 детей упали в обморок.

По ее словам, первым потерял сознание мальчик. Его взяли на руки, затем вызвали для него скорую помощь.

«Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация», — рассказала школьница.

Она также сообщила, что госпитализированные дети сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают правоохранители.

Ранее директор школы №7 Наталья Демиховская отрицала, что во время линейки дети потеряли сознание.

Днем 5 октября в школе №7 прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. Во время мероприятия 13 детей из разных классов почувствовали себя плохо, после чего их госпитализировали.

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