В Ставрополе задержали подозреваемого, готовившего теракт
Катерина Медведева
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В Ставрополе задержали подозреваемого, планировавшего теракт в отношении представителей судебной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по краю.
Подозреваемым оказался 23-летний мужчина. Его взяли живым.
«Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — уточнили в пресс-службе.
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