Источник: в крови Голунова выявили следы амфетамина

Специалисты нашли следы амфетамина в крови журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Отмечается, что в экспертизе Голунова, которую проводили эксперты Федеральной службы безопасности, имеются противоречия.

«В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина», — уточнил источник.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

Все пятеро обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой». Коновалов признался в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в «применении физической силы» к Голунову.

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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