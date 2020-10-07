Собянин: магазины могут не обслуживать посетителей без масок и перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о правилах посещения магазинов и предприятий бытовых услуг в столице в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации, заявил Собянин.

В Роспотребнадзоре отмечают, что требование использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и на предприятиях бытовых услуг не является нарушением прав потребителей.

Штраф за отказ использовать маски и перчатки составляет 4 тыс. руб.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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