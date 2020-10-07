В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта» на Севастопольской улице в Ялте на площади 1000 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, сейчас происходит возгорание обшивки между 8-м этажом и кровлей в корпусе санатория.

Пожару присвоен второй номер сложности.

Здание самостоятельно покинули 300 человек. Данных о пострадавших нет.

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