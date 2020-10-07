В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта»
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта» на Севастопольской улице в Ялте на площади 1000 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным ведомства, сейчас происходит возгорание обшивки между 8-м этажом и кровлей в корпусе санатория.
Пожару присвоен второй номер сложности.
Здание самостоятельно покинули 300 человек. Данных о пострадавших нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В детсаду в Томске произошел пожар
— В Свердловской области загорелся торговый центр на площади 1 000 кв. м
— В Магнитогорске возник пожар на крыше многоквартирного дома