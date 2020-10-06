В ФАС рассказали, сколько будет стоить российская вакцина от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса будет стоить не больше тысячи рублей за одну дозу, рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Об этом пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — сказал Артемьев.

Он подчеркнул, что дальше цена будет снижаться.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших, 25,6 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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