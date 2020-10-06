Многие родственники Путина сделали прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал, что многие его близкие и родственники сделали прививку российской вакциной от коронавируса. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

«В моем окружении очень много близких мне людей и близких родственников мы вакцинировали. Все сотрудники, которые вокруг меня работают. Речь идет о десятках людей», — рассказал Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

По словам Путина, у семи-восьми человек незначительно повысилась температура. Также президент добавил, что почти все руководство Минобороны сделало прививку.

Медведчук, в свою очередь, отметил, что он, его жена и сын вакцинировались, когда отдыхали в Крыму в августе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших коронавирусом, 256 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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