Минпросвещения опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в 2021/22 учебном году. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения РФ, на 2021/22 учебный год», — говорится в документе.

Так, для поступления в Московский педагогический государственный университет школьнику нужно сдать русский язык на 45 баллов, математику на 39 баллов, а за предметы по выбору получить от 40-45 баллов.

Абитуриентам Московского психолого-педагогического университета нужны 45 баллов по русскому языку, 39 баллов по математике, 42-55 баллов по выборным дисциплинам.

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