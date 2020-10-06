В центре им. Чумакова стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19

В Новосибирске начались клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции. Их ведет федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, передает ТАСС.

Как отмечается, 6 октября стартовали клинические испытания вакцины, разработанной непосредственно самим научным центром Чумакова. Планируется, что первая и вторая фаза испытания завершится в ноябре.

«Если все будет успешно, перейдем к третьей фазе», — рассказал гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, созданная в центре вакцина — цельновирионная инактивированная. Цельновирионных вакцин в мире подавляющее большинство: они обладают низкой белковой нагрузкой. В них используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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