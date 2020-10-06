В АТОР рассказали о негативном влиянии ситуации с загрязнением на Камчатке на туризм

Ситуация с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке окажет негативное влияние на туристическую привлекательность региона, однако пока спрос не изменился. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

«Безусловно, вся эта история отразится негативно, но пока мы не чувствуем какого-то изменения спроса. Во-первых, потому что Камчатка – это не традиционный пляжный регион. Поездка на Камчатку — это скорее отдых, сопряженный с путешествиями. Там и помимо моря есть много объектов, представляющих интерес для туристов. Но если история будет иметь длительное и негативное продолжение, тогда люди, конечно, станут реже туда ездить», — сказал Уманский.

В свою очередь опрошенные «Газетой.Ru» туристические компании еще не сталкивались с отменой забронированных туров на Камчатку. Во многом это связано с завершением туристического сезона в регионе.

«На данный момент ситуация у нас никак не поменялась. Никаких отмен у нас не было. Бронирований меньше не стало. Основной сезон подходит к концу – большого потока туристов в этот регион нет, а дальнейший сезон начинается только зимой», — подчеркнули в RussiaDiscovery.

В компании «Камчатский тур» обстановку в сфере туризма назвали спокойной. Схожую оценку дал туроператор «Камлес», занимающийся организацией рыболовных туров на Камчатку. «У нас все спокойно, никаких отмен нет», — добавил представитель оператора.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

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