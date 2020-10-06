Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве становится сложнее и драматичнее

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в столице приближается к пиковым значениям весны 2020 года. Об этом мэр сообщил в своем блоге.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек, рост продолжается», — говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что только строгое следование ограничительным мерам может остановить рост заболевших и госпитализаций.

«Строгое выполнение требований нахождения на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима - все это может приостановить нарастающую волну эпидемии», — заявил Собянин.

Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице критичной. На фоне роста числа заболеваемости в городе ввели домашний режим для граждан старше 65 лет, продлили школьные каникулы и обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников.

За последние сутки в столице выявили 4082 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в Москве зафиксировали 311,5 тыс. заболевших, 255,1 тыс. выздоровевших и 5,4 тыс. умерших.

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