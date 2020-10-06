Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, что люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, облегчить или затруднить проникновение COVID-19 могут мутации в гене, кодирующем белок ACE2, поскольку коронавирус использует этот белок для попадания в клетки дыхательных путей.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен», — заключили специалисты.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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