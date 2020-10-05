В ВОЗ считают, что коронавирус может быть у 10% жителей Земли

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что около 10% жителей Земли могут быть инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом», — сказал он, выступая на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией коронавируса.

Райан добавил, что существуют вариации по странам, в городах и сельской местности, а также вариации по различным группам.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,5 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

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