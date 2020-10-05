Московские школы переведут на дистанционное обучение

Замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что школы в Москве переведут на дистанционный формат из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что также на удаленный формат работы перейдут школы Ульяновской области и Сахалина.

«Сегодня принято решение (о переводе на дистанционное обучение) пока по 3 регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно», — сказал Басюк.

Он добавил, что ситуация с заболеванием отличается в каждом регионе.

«У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва», — уточнил замминистра.

По его словам, конкретную дату перевода школ на дистанционный формат обучения назовут власти региона.

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