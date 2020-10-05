Московские врачи вылечили от коронавируса еще 913 человек

Катерина Медведева

В Москве от коронавируса вылечились еще 913 человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего московские врачи вылечили от инфекции 253 944 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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