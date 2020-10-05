Число случаев COVID-19 в Германии превысило 300 тысяч

Антон Демидов

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии увеличилось до 300 619, гласят данные Института Роберта Коха.

По данным института, за последние сутки в ФРГ было зафиксировано 1 382 новых случая COVID-19.

За все время в стране умерли 9 534 человека с коронавирусной инфекцией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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