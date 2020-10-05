Губернатор Камчатки назвал три возможные причины экологического бедствия в регионе

Антон Демидов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что власти региона рассматривают три основные причины возможного загрязнения воды у берегов полуострова, передает РИА «Новости».

По его словам, в качестве возможной причины властями рассматривается сейсмическая активность, которая связана с «вулканическими проявлениями».

Как сообщил глава Камчатки, также прорабатывается версия, что экологическое бедствие в регионе может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», — рассказал про третью причину Солодов.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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