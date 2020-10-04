Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 35 млн

Бернст Ю.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 35 миллионов, передает университет Джонса Хопкинса.

По последним данным университета, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 35 008 447.

Скончались за все время 1 034 818 пациентов с коронавирусом. Выздоровели — более 24,3 миллиона заболевших.

В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые назвали главных распространителей COVID-19

— Вирусолог оценил шансы «всплеска» COVID-19 весной 2021 года

— Ученые из США назвали опасное последствие коронавируса