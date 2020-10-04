У берегов Камчатки не зафиксировали видимые загрязнения

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что видимого загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке нет, однако водолазы нашли скопления мертвых морских ежей и звезд на небольшой глубине.

Солодов опубликовал в Instagram запись, на которой рассказывает, что специалисты не нашли пятен загрязнения. Это подтверждают результаты облета квадрокоптером. «Цвет воды нигде не отличается от нормального», — отметил он.

Однако, по его словам, водолазы заметили в Вилючинске на глубине 4-5 метров скопления мертвых морских ежей и звезд. «После нее море живое, утверждают они, там таких явлений нет», — продолжил чиновник.

Отмечается, что все эти сведения в настоящее время собираются воедино, чтобы сделать общие выводы относительно причин произошедшего.

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