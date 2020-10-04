Сотрудники полиции и СК устроили дебош в баре Gipsy в Москве

В центре Москвы сотрудники полиции и СК были задержаны на дебоше в баре Gipsy. Об этом пишет РЕН.

По данным издания, сотрудник уголовного розыска отдела МВД «Гагаринский» и его приятель — сотрудник Следственного управления по городу Домодедово ГСУ СКР по Московской области — выпивали в баре, после чего начали шумно себя вести. Охрана вывела мужчин и вызвала в полицию, не пустив их в заведение. Отдыхающего сотрудника МВД это возмутило и он устроил дебош у Gipsy.

Очевидцы засняли происходящее. На кадрах мужчина пробивает рукой сточную трубу и толкает своего приятеля, а также кричит на охранника заведения.

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