Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

Во Франции за сутки коронавирус подтвердился у 16 972 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

«16 972 случая инфицирования зарегистрированы во Франции за последние 24 часа», — отметили в ведомстве.

Предыдущий антирекорд был установлен 24 сентября, когда заболели 16 096 человек.

Таким образом, всего во Франции коронавирусом заразился 629 431 человек, выздоровели 100 253, скончался 32 171 пациент.

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