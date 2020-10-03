Ученые из США назвали опасное последствие коронавируса

Американские ученые открыли опасное последствие коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Так, специалисты отмечают, что у переболевших коронавирусом взрослых может проявляться воспалительный синдром MIS-A. Он в свою очередь является осложнением COVID-19, которое ранее устанавливали только у детей и подростков.

В ходе исследования 16 случаев заражения коронавирусом в США и Британии, среди которых были пациенты в возрасте 21-50 лет без острых респираторных заболеваний, у них были обнаружены аритмия и заболевания желудочно-кишечного тракта. В результате 10 человек попали в реанимацию, двое из которых скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, 26 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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