«Живую вакцину» центра им. Чумакова могут начать применять в ноябре

Гендиректор института имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал о разработках вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

По его словам, первая и вторая фазы проводимых в исследовательских центрах испытаний завершатся к ноябрю 2020 года.

Он уточнил, что применение вакцины может стартовать с этого периода.

«Либо после третьей фазы», — добавил Ишмухаметов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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